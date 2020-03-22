В Армении выявлено 30 случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 190

PanARMENIAN.Net - По состоянию на утро 22 марта в Армении выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 190, двое пациентов вылечились, активных кейсов - 188.

Большая часть случаев приходится на Эчмиадзин и производственное предприятие в Ереване.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.