В Армении выявлено 30 случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 190
22 марта 2020 - 10:09 AMT
PanARMENIAN.Net - По состоянию на утро 22 марта в Армении выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 190, двое пациентов вылечились, активных кейсов - 188.
Большая часть случаев приходится на Эчмиадзин и производственное предприятие в Ереване.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
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