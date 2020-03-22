В Грузии число зараженных достигло 54

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 54 человек. Об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

Отмечается, что из 54 человек трое выздоровели. В режиме карантина находятся 2956 человек, под наблюдением - 291.

Власти Грузии 21 марта на месяц объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. ЧП подразумевает ряд ограничений на передвижение, скопление более 10 человек будет караться санкциями.