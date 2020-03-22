В мире более 300,000 человек заразились коронавирусом: По числу жертв лидирует Италия

PanARMENIAN.Net - По данным международных исследовательских институтов, которые ведут подсчеты статистики, коронавирусом в мире заразились 307,277 человек. Скончались более 13,000 человек, выздоровели - более 92,000.

Лидером по числу жертв стала Италия, где за сутки скончались 793 пациента. Общее число летальных исходов составило здесь 4825. Всего в стране 53,578 человек заразились.

При этом, власти Италии расширяют меры борьбы с распространением коронавируса. Всем компаниям и предприятиям, чья деятельность не является жизненно важной, необходимо приостановить работу. Мера будет действовать до 3 апреля.

По числу случаев заражения все еще лидирует Китай, откуда началось распространение вируса. В стране выявлено более 81,000 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, из них 72,244 человека выписаны из больниц, 3261 скончались.

США вышли на третье место в мире по числу зараженных COVID-19. На утро 22 марта в США было зарегистрировано 26,747 инфицированных. На первом месте в США по числу зараженных находится Нью-Йорк (12315 случаев), на втором - штат Вашингтон на северо-западном побережье (1793) и на третьем - Калифорния (1470 случаев). Общее количество смертей от коронавируса в США достигло 340.

В Испании - второй европейской стране по числу заболевших - число случаев коронавируса подскочило за сутки почти на 5 тысяч и составило 24926. От коронавирусной инфекции за последние сутки умерли 324 человека, а общее число летальных исходов достигло 1326.

В Германии общее число зараженных достигло 22,364 человек, скончались 84 человека.

Во Франции от коронавируса скончались еще 112 человек, число смертей выросло до 562. Общее число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 1847 до отметки в 14459 человек.

В Британии общее число заболевших превысило 5000 человек, 233 человека скончались.

В Швейцарии число заболевших за сутки выросло на четверть и составило 6100, 56 человек скончались. Чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в мае в Цюррихе и Лозанне, отменен.

По данным министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, в стране отмечен 341 случай заболевания COVID-19, выздоровели и выписаны из больниц 23 человека.