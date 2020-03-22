Землетрясение в Загребе: Есть разрушения, власти призывают не зобывать соблюдать дитацнию

PanARMENIAN.Net - В Загребе 22 марта произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение. Об этом заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.

По данным службы гражданской защиты, землетрясение силой 5.3 балла по шкале Рихтера произошло в 06:43 (по местному времени). Эпицентр находился в 7 километрах севернее Загреба на глубине 10 километров, пишет РИА Новости.

Затем произошло несколько толчков меньшей силы. Служба скорой помощи Загреба сообщала об одной жертве – подростке 15-ти лет, на которого упала часть фасада, затем медики уточнили, что он находится в реанимации в критическом состоянии.

В городской библиотеке прошло экстренное совещание руководства страны и городских властей. Мэр Загреба Милан Бандич кратко сообщил, что оценок материального ущерба пока нет.

Премьер указал, что армия и экстренные службы приступили к устранению последствий, и призвал граждан выполнять предписания Штаба гражданской защиты МВД.

Власит также призвали не забывать соблюдать норвы социального дистанцирования в свази с коронавирусом.