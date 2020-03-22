В Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсами

PanARMENIAN.Net - В Армении 157 случаев заражения коронавирусом из подтвержденных на 22 марта 190 приходятся на два кейса - Эчмиадзин и производственное предприятие в Ереване. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.

При этом, как сообщалось ранее, рост числа связанных с Эчмиадзином случаев заметно замедлился и ограничился кругом общения первого пациента из этого города. Сейчас предпринимают меры в направлении замедления роста числа случаев, связанных с предприятием.

По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине, не особо близкий круг общения - в самоизоляции. Круг общения остальных 6 пациентов выявлен.

Из 190 случаев заражения 2 пациента выздоровели, активных кейсов - 188.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля