6 зараженных коронавирусом в Армении на интенсивной терапии: Тяжелых пациентов нет

PanARMENIAN.Net - В Армении у 14 пациентов из 190 подтвержденных случаев коронавируса наблюдается воспаление легких, только 6 из них нуждаются в интенсивной терапии. Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Шестеро нуждаются в интенсивной терапии, так как страдают фоновыми заболеваниями. Они находятся под наблюдением в отделе реанимации инфекционной больницы Норка, получают соответствующее лечение, кислород, однако процедура искусственной вентиляции легких не проводится», - отметил Торосян.

По его словам, состояние этих 6 граждан не тяжелое, оценивается как стабильное, однако они нуждаются в постоянном наблюдении. Остальные пациенты не получают специального лечения, только жаропонижающие средства.

По сообщению пресс-службы Минздрава республики, на 22 марта в стране были проведено 1246 лабораторных исследований на наличие коронавируса, подтвержденных случаев - 190, из которых активных кейсов - 188.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля