Пашинян: В Армении выявлено еще 4 случая коронавируса
22 марта 2020 - 22:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении, по состоянию на вечер 22 марта, число случаев заражения коронавирусом достигло 194. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В результате тестирования в течение дня выявлено 4 новых случая. Таким образом, активных кейсов в стране 192, еще 2 пациента выздоровели.
«В возрастной группе 60-65 лет у нас 9 пациентов, старше 70 - 3 пациента, старше 80 пациентов нет, это означает, что у нас нет пациентов в самой рисковой группе», - отметил Пашинян.
По его словам, ни одной стране не удастся избежать распространения вируса.
«Наша главная задача - не только и не столько избежание распространения коронавируса, сколько стремление обеспечить, чтобы в результате него не было жертв, или свести их количество к минимуму», - подчеркнул премьер.
В 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
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