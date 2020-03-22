Пашинян: В Армении выявлено еще 4 случая коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Армении, по состоянию на вечер 22 марта, число случаев заражения коронавирусом достигло 194. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В результате тестирования в течение дня выявлено 4 новых случая. Таким образом, активных кейсов в стране 192, еще 2 пациента выздоровели.

«В возрастной группе 60-65 лет у нас 9 пациентов, старше 70 - 3 пациента, старше 80 пациентов нет, это означает, что у нас нет пациентов в самой рисковой группе», - отметил Пашинян.

По его словам, ни одной стране не удастся избежать распространения вируса.

«Наша главная задача - не только и не столько избежание распространения коронавируса, сколько стремление обеспечить, чтобы в результате него не было жертв, или свести их количество к минимуму», - подчеркнул премьер.

В 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.