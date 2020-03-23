В продуктовых магазинах Армении хотят установить часы для пожилых клиентов

PanARMENIAN.Net - В Армении хотят установить в продуктовых магазинах специальные часы, в которые покупки смогут совершать только престарелые граждане. Таким образом их хотят оградить от нахождения в магазине с другими клиентами, чтобы снизить шансы заражения коронавирусом, заявил вице-премьер Армении, комендант Тигран Авинян.

Он отметил, что власти страны планируют обратиться к продуктовым магазинам с такой просьбой, так как пожилые люди находятся в группе риска.

Авинян добавил, что наверное для пожилых выделят часы с 10:00 до 12:00, остальных граждан в это время попросят не ходить в магазины. Комендант отметил, что в этот период стоит воздержаться от живого общения с бабушками и дедушками и перейти на онлайн.

В Армении, по состоянию на вечер 22 марта, выявлено 194 случая коронавируса, из которых 2 пациента выздоровели, активных кейсов - 192.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.