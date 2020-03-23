В двух районах Грузии вводят строгий карантин из-за коронавируса
23 марта 2020 - 11:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Строгий карантин будет установлен в грузинских муниципалитетах Марнеули и Болниси из-за опасности локальной вспышки коронавируса. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария на чрезвычайном брифинге.
«Правительство Грузии было вынуждено принять решение о том, что Болнисский и Марнеульский районы переходят на режим строго карантина», — заявил Гахария, пишет «Новости-Грузия».
Он пояснил, что причиной мер стал первый в Грузии случай внутренней передачи. Коронавирус был подтвержден у жительницы Марнеули, однако источник инфицирования установить не удалось.
«Это то, о чем мы говорили – что в стране начался этап внутренней передачи», — отметил премьер.
По данным эпидемиологов, женщина была инфицирована на поминках, где присутствовало несколько десятков человек — жители Болниси и Марнеули, а также гости, прибывшие из-за границы. В общей сложности было установлено 90 контактов пациентки. В итоге число лиц, находящихся в карантине в масштабах страны, значительно увеличилось и в настоящее время составляет 3 254.
Из-за распространения коронавируса на территории всей страны до 21 апреля введено чрезвычайное положение. Оно не предполагало всеобщего карантина и комендантского часа, однако власти Грузии подчеркнули, что в случае необходимости эти меры будут приняты незамедлительно.
Всего в Грузии зафиксировано 54 случая заболевания коронавирусом нового типа. При этом восемь пациентов уже выздоровели.
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