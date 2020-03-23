Армения и РФ будут связаны только рейсами Ереван-Москва
23 марта 2020 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Армению с Россией будет связывать только рейс по маршруту Москва-Ереван. Решение связано с мерами предосторожности в связи с распределением коронавируса.
С 23 марта Россия вводит временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств.
Как сообщает Росавиация, исключение составляют вылеты в столицы и крупные города иностранных государств из Москвы.
Таким образом, рейсы в определенные города, в том числе и в Ереван, будут выполняться исключительно вылетами из Москвы.
Ранее Армения и РФ на 2 недели закрыли страны для взаимного посещения граждан.
В Армении, по состоянию на вечер 22 марта, выявлено 194 случая коронавируса, из которых 2 пациента выздоровели, активных кейсов - 192.
С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
Самое значимое
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
Алиев отметил, что руководство Армении выступает «с противоречивыми и безответственными заявлениями»,
Остальные граждане Армении, находящиеся в зоне карантина, отказались от возможности эвакуироваться
Partner news
Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
Последние новости
Любовь в карантине: Tinder сделал бесплатным сервис поиска партнера по всему миру Акция продлится до 30 апреля
В Италии от коронавируса за 22 марта умер 651 человек: Число жертв достигло 5500 Число выздоровевших возросло на 952 человек, их стало 7024
Меркель ушла на домашний карантин Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
В двух районах Грузии вводят строгий карантин из-за коронавируса Причиной мер стал первый в Грузии случай внутренней передачи