Армения и РФ будут связаны только рейсами Ереван-Москва

PanARMENIAN.Net - Армению с Россией будет связывать только рейс по маршруту Москва-Ереван. Решение связано с мерами предосторожности в связи с распределением коронавируса.

С 23 марта Россия вводит временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств.

Как сообщает Росавиация, исключение составляют вылеты в столицы и крупные города иностранных государств из Москвы.

Таким образом, рейсы в определенные города, в том числе и в Ереван, будут выполняться исключительно вылетами из Москвы.

Ранее Армения и РФ на 2 недели закрыли страны для взаимного посещения граждан.

В Армении, по состоянию на вечер 22 марта, выявлено 194 случая коронавируса, из которых 2 пациента выздоровели, активных кейсов - 192.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.