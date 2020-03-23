В Италии от коронавируса за 22 марта умер 651 человек: Число жертв достигло 5500

В Италии от коронавируса за 22 марта умер 651 человек: Число жертв достигло 5500
23 марта 2020 - 15:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Число смертельных исходов от коронавируса за сутки 22 марта выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Число выздоровевших возросло на 952 человек, их стало 7024» , - сказал Боррелли, пишет РИА Новости.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы свыше 46 тысяч итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3.9 тысячи случаев. В

«Также за сегодня мы зафиксировали 651 смертельный исход. Сегодняшние цифры меньше вчерашних, я надеюсь, их подтвердят последующие дни», - отметил Боррелли.

На предыдущих брифингах он неоднократно подчеркивал, что приводимые цифры означают случаи смерти «с коронавирусом, а не от него».

Одиннадцатого марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12.7 тысячи скончались.

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