Любовь в карантине: Tinder сделал бесплатным сервис поиска партнера по всему миру
23 марта 2020 - 15:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Сервис для знакомств Tinder решил помочь людям, оставшимся в одиночестве из-за карантина, который объявлен во многих странах в целях борьбы с коронавирусом.
Начиная со следующей недели функция Passport, которая позволяет искать знакомства по всему миру, а не только поблизости, временно станет бесплатной, пишет The Verge.
Акция продлится до 30 апреля. Как отмечают в компании, до этого времени можно будет бесплатно «виртуально перенестись из карантина в любую точку мира».
Ранее функция Passport была доступна только платно в рамках подписок Tinder Gold или Tinder Plus.
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