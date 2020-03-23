Любовь в карантине: Tinder сделал бесплатным сервис поиска партнера по всему миру

PanARMENIAN.Net - Сервис для знакомств Tinder решил помочь людям, оставшимся в одиночестве из-за карантина, который объявлен во многих странах в целях борьбы с коронавирусом.

Начиная со следующей недели функция Passport, которая позволяет искать знакомства по всему миру, а не только поблизости, временно станет бесплатной, пишет The Verge.

Акция продлится до 30 апреля. Как отмечают в компании, до этого времени можно будет бесплатно «виртуально перенестись из карантина в любую точку мира».

Ранее функция Passport была доступна только платно в рамках подписок Tinder Gold или Tinder Plus.