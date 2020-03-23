В Армении 22 марта исследования на выявление коронавируса были приостановлены

PanARMENIAN.Net - Исследования в лаборатории Национального центра контроля и предотвращения заболеваний министерства здравоохранения Армении 22 марта были временно прекращены из-за соображений биологической безопасности. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.

«Была осуществлена окончательная дезинфекция. С раннего утра лаборатория опять работает в полную силу. Каждый день, в 10:00, будут публиковаться обновленные данные», - отметила Никогосян.

В Армении, по состоянию на вечер 22 марта, выявлено 194 случая коронавируса, из которых 2 пациента выздоровели, активных кейсов - 192.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.