В Армении 22 марта исследования на выявление коронавируса были приостановлены

В Армении 22 марта исследования на выявление коронавируса были приостановлены
23 марта 2020 - 17:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Исследования в лаборатории Национального центра контроля и предотвращения заболеваний министерства здравоохранения Армении 22 марта были временно прекращены из-за соображений биологической безопасности. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.

«Была осуществлена окончательная дезинфекция. С раннего утра лаборатория опять работает в полную силу. Каждый день, в 10:00, будут публиковаться обновленные данные», - отметила Никогосян.

В Армении, по состоянию на вечер 22 марта, выявлено 194 случая коронавируса, из которых 2 пациента выздоровели, активных кейсов - 192.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

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