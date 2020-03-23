В Армении 22 марта исследования на выявление коронавируса были приостановлены
23 марта 2020 - 17:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Исследования в лаборатории Национального центра контроля и предотвращения заболеваний министерства здравоохранения Армении 22 марта были временно прекращены из-за соображений биологической безопасности. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.
«Была осуществлена окончательная дезинфекция. С раннего утра лаборатория опять работает в полную силу. Каждый день, в 10:00, будут публиковаться обновленные данные», - отметила Никогосян.
В Армении, по состоянию на вечер 22 марта, выявлено 194 случая коронавируса, из которых 2 пациента выздоровели, активных кейсов - 192.
С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
Самое значимое
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
РФ ввела временный запрет на экспорт круп Запрет введен с 20 марта сроком на 10 дней
ВОЗ: Темпы распространения пандемии коронавируса ускоряются Глава ВОЗ пояснил, что между первым и стотысячным случаем заражения прошло 67 дней
Коронавирус: Данные Армении, Грузии, Ирана, РФ, Турции и Азербайджана Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 23049
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным։ Будет сдавать еще Первый тест не выявил у канцлера ФРГ наличие вируса, сообщил представитель федерального правительства