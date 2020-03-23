Источник: «Арсенал» запросил у «Ромы» €25 млн за Мхитаряна
23 марта 2020 - 18:12 AMT
PanARMENIAN.Net - «Арсенал» запросил €25 млн за трансфер армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, который сейчас выступает за итальянскую «Рому» на правах аренды, пишет SportsMole.
По данным издания, римский клуб находится в поиске новых футболистов, а тренер команды Пауло Фонсека требует именно качественного усиления. Отмечается, что «Рома» рассматривает приобретение Мхитаряна летом 2020 года.
Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» истекает в 2021 году.
С сентября 2019 года Мхитарян играет за «Рому» на правах аренды, срок которой истекает к концу сезона.
Самое значимое
Мартиросян, выступающий в весовой категории 109 кг, входит в пятерку претендентов-мужчин
Матч состоялся в декабре 2016 года.
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
РФ ввела временный запрет на экспорт круп Запрет введен с 20 марта сроком на 10 дней
ВОЗ: Темпы распространения пандемии коронавируса ускоряются Глава ВОЗ пояснил, что между первым и стотысячным случаем заражения прошло 67 дней
Коронавирус: Данные Армении, Грузии, Ирана, РФ, Турции и Азербайджана Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 23049
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным։ Будет сдавать еще Первый тест не выявил у канцлера ФРГ наличие вируса, сообщил представитель федерального правительства