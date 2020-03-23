Источник: «Арсенал» запросил у «Ромы» €25 млн за Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - «Арсенал» запросил €25 млн за трансфер армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, который сейчас выступает за итальянскую «Рому» на правах аренды, пишет SportsMole.

По данным издания, римский клуб находится в поиске новых футболистов, а тренер команды Пауло Фонсека требует именно качественного усиления. Отмечается, что «Рома» рассматривает приобретение Мхитаряна летом 2020 года.

Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» истекает в 2021 году.

С сентября 2019 года Мхитарян играет за «Рому» на правах аренды, срок которой истекает к концу сезона.