Китай готов безвозмездно предоставить Армении медицинскую спецодежду и аппараты ИВЛ на $110,000
23 марта 2020 - 18:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Китай готов оказать Армении дополнительную помощь, безвозмездно предоставив специальную медицинскую одежду и аппараты искусственной вентиляции легких на сумму $110,000. Об этом заявил 23 марта посол Китая в Армении Тиен Эрлунв ходе беседы с заместителуь министра иностранных дел РА Аветом Адонцем.
Стороны обменялись информацией о шагах, предпринимаемых правительствами двух стран в борьбе с коронавирусом.
Адонц выразил благодарность послу за 1008 тестов на новый коронавирус, безвозмездно предоставленных Китаем Минздраву РА и поступивших в Армению на днях. Заместитель министра иностранных дел высоко оценил тот факт, что китайская сторона постоянно делится своим лучшим опытом по борьбе с коронавирусом нового типа.
Стороны обсудили также и вопросы, связанные с поставками специальной медицинской одежды, масок и аппаратов искусственной вентиляции легких. Адонц попросил китайскую сторону продолжить содействие в этом направлении.
Посол подчеркнул готовность китайской стороны продолжать тесное сотрудничество с армянской стороной в решении различных проблем, связанных с борьбой против коронавируса нового типа, подчеркнув значение проявления единства и солидарности на международном уровне в вопросе победы на коронавирусом.
Собеседники обменялись мнениями относительно нынешнего срока прекращения действия Соглашения о временной отмене визового режима между Арменией и КНР и договорились быть на связи и координировать предпринимаемые обеими сторонами шаги.
В Армении, по состоянию на вечер 22 марта, выявлено 194 случая коронавируса, из которых 2 пациента выздоровели, активных кейсов - 192.
С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
РФ ввела временный запрет на экспорт круп Запрет введен с 20 марта сроком на 10 дней
ВОЗ: Темпы распространения пандемии коронавируса ускоряются Глава ВОЗ пояснил, что между первым и стотысячным случаем заражения прошло 67 дней
Коронавирус: Данные Армении, Грузии, Ирана, РФ, Турции и Азербайджана Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 23049
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным։ Будет сдавать еще Первый тест не выявил у канцлера ФРГ наличие вируса, сообщил представитель федерального правительства