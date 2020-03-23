Китай готов безвозмездно предоставить Армении медицинскую спецодежду и аппараты ИВЛ на $110,000

PanARMENIAN.Net - Китай готов оказать Армении дополнительную помощь, безвозмездно предоставив специальную медицинскую одежду и аппараты искусственной вентиляции легких на сумму $110,000. Об этом заявил 23 марта посол Китая в Армении Тиен Эрлунв ходе беседы с заместителуь министра иностранных дел РА Аветом Адонцем.

Стороны обменялись информацией о шагах, предпринимаемых правительствами двух стран в борьбе с коронавирусом.

Адонц выразил благодарность послу за 1008 тестов на новый коронавирус, безвозмездно предоставленных Китаем Минздраву РА и поступивших в Армению на днях. Заместитель министра иностранных дел высоко оценил тот факт, что китайская сторона постоянно делится своим лучшим опытом по борьбе с коронавирусом нового типа.

Стороны обсудили также и вопросы, связанные с поставками специальной медицинской одежды, масок и аппаратов искусственной вентиляции легких. Адонц попросил китайскую сторону продолжить содействие в этом направлении.

Посол подчеркнул готовность китайской стороны продолжать тесное сотрудничество с армянской стороной в решении различных проблем, связанных с борьбой против коронавируса нового типа, подчеркнув значение проявления единства и солидарности на международном уровне в вопросе победы на коронавирусом.

Собеседники обменялись мнениями относительно нынешнего срока прекращения действия Соглашения о временной отмене визового режима между Арменией и КНР и договорились быть на связи и координировать предпринимаемые обеими сторонами шаги.

В Армении, по состоянию на вечер 22 марта, выявлено 194 случая коронавируса, из которых 2 пациента выздоровели, активных кейсов - 192.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.