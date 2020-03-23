IBM и Белый дом объединили усилия для борьбы с коронавирусом с помощью суперкомпьютеров
23 марта 2020 - 20:59 AMT
PanARMENIAN.Net - США в рамках государственно-частного партнерства объединили для разработки вакцины против коронавируса мощные ресурсы суперкомпьютеров.
«Запуск консорциума высокопроизводительных компьютеров против COVID-19 предоставит исследователям коронавируса доступ к самым мощным в мире вычислительным ресурсам, которые могут существенно ускорить темп научных открытий в борьбе с коронавирусом», - сообщило министерство энергетики США, пишет РИА Новости.
Помимо минэнерго и Белого дома в число основателей консорциума вошла корпорация IBM.
«Консорциум в настоящее время объединяет 16 систем, которые вместе предлагают супервычислительный потенциал на уровне выше 330 петафлопсов», - уточнили в министерстве.
Флопс - мера производительности компьютера, 1 петафлопс составляет 10 в 15-й степени операций с плавающей запятой в секунду.
Минэнерго обещает дополнительные ресурсы, которые будут впоследствии подключены к пулу компьютеров. Вычисления, которые может делать консорциум, необходимы в биоинформатике, эпидемиологии и молекулярном моделировании. В некоторых случаях подобная вычислительная мощь может помочь получить ответ на научный вопрос не за недели или месяцы, как обычно, а за считанные часы.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме поблагодарил за участие в консорциуме корпорации Google, Microsoft и Amazon, а также Массачусетский технологический институт и НАСА.
Одиннадцатого марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12.7 тысячи скончались.
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