Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным։ Будет сдавать еще
23 марта 2020 - 21:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Получены результаты первого теста федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на наличие коронавируса, они - отрицательные.
Об этом сообщил 23 марта официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт. «Результат сегодняшнего теста - отрицательный. Дальнейшие тесты будут проведены в течение предстоящих нескольких дней», - отметил Зайберт, добавив, что Мекель чувствует себя хорошо, пишет Deutsche Welle.
По его словам, только после всех исследований данные можно будет считать абсолютно достоверными.
С вечера 22 марта глава германского правительства находится под домашним карантином, поскольку она вступала в контакт с инфицированным коронавирусом врачом, который делал ей профилактическую прививку от пневмококковой пневмонии. 23 марта число инфицированных коронавирусом в Германии достигло 27,289 человек, 115 скончались, выздоровели 422.
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