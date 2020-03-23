Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным։ Будет сдавать еще

PanARMENIAN.Net - Получены результаты первого теста федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на наличие коронавируса, они - отрицательные.

Об этом сообщил 23 марта официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт. «Результат сегодняшнего теста - отрицательный. Дальнейшие тесты будут проведены в течение предстоящих нескольких дней», - отметил Зайберт, добавив, что Мекель чувствует себя хорошо, пишет Deutsche Welle.

По его словам, только после всех исследований данные можно будет считать абсолютно достоверными.

С вечера 22 марта глава германского правительства находится под домашним карантином, поскольку она вступала в контакт с инфицированным коронавирусом врачом, который делал ей профилактическую прививку от пневмококковой пневмонии. 23 марта число инфицированных коронавирусом в Германии достигло 27,289 человек, 115 скончались, выздоровели 422.