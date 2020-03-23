Коронавирус: Данные Армении, Грузии, Ирана, РФ, Турции и Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 61 человека, из которых 8 выздоровели. Как сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, в режиме карантина находятся 3320 человек, под наблюдением - 235.

Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 23049, из них – 1812 со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Иран Киануш Джаханпур. Число поправившихся возросло до 8376 человек.

За сутки в России коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили еще у 71 человека. Таким образом, общее число заболевших составляет 438 человек, из которых выздоровели 17 человек. Все новые случаи заболевания зарегистрированы в Москве.

В Турции число жертв коронавируса увеличилось до 30. Общее число инфицированных составило 1236. В стране проведено 20,345 тестирований.

В Азербайджане общее число зараженных достигло 72 человек, из которых 10 выздоровели. Один пациент умер, активных случаев заражения в стране - 61.

В Армении, по состоянию на вечер 22 марта, выявлено 194 случая коронавируса, из которых 2 пациента выздоровели, активных кейсов - 192. При этом, из-за очистки лаборатории, часть всятых 22 марта тестов не была проверена.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.