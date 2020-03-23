РФ ввела временный запрет на экспорт круп
23 марта 2020 - 22:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп. Запрет вводится на 10 дней до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Об этом говорится в письме заместителя руководителя службы Юлии Швабаускене территориальным органам Россельхознадзора, пишут «Ведомости».
Причины введения таких ограничений в письме не уточняются. Однако именно крупы стали главным товаром, на который возник ажиотажный спрос в магазинах примерно с середины марта. В частности, с полок магазинов повсеместно исчезла гречка.
Больше всего Россия экспортирует риса, отметил гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. В 2019 году экспорт составил 143 360 т (рисовая крупа и рис-сырец), основные покупатели – Турция, Бельгия, Азербайджан, Украина. Другие крупы экспортируются гораздо меньше. Такое резкое ограничение станет ударом для компаний, которые экспортируют продукцию. Им придется нарушить контракты и потерять часть выручки.
Из-за коронавируса в России вырос спрос на крупы (в частности, гречку) и другие продовольственные товары длительного хранения.
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