В Британии ввели серьезные ограничения в связи с коронавирусом
24 марта 2020 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводятся в Британии в связи с эпидемией коронавируса. По словам Джонсона, отныне британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко оговоренных случаях, пишет BBC.
«Жизненно необходимо замедлить распространение вируса. Потому что таким образом мы уменьшим число людей, нуждающихся в больничном уходе в каждый конкретный момент, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней», - сказал премьер-министр.
Начиная с вечера 23 марта, выходить из дома разрешено только за продуктами и товарами первой необходимости, для физических упражнений (не чаще раза в день и в одиночестве или вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.
Магазины, за исключением тех, где продаются продукты и товары первой необходимости, будут закрыты. Запрещаются также любые общественные собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи.
Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила, а также требовать от людей разойтись.
По словам Джонсона, отныне будут закрыты спортивные и детские площадки, а также религиозные учреждения. Отменяются и все церемонии, включая свадьбы, крещения, но исключая похороны.
Джонсон пообещал постоянно пересматривать принятые меры. «Через три недели мы посмотрим и, возможно, ослабим эти меры, если обстоятельства позволят», - добавил он.
Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 967, составив 6650, 335 человек умерли.
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