В Грузии выявлено 5 новых случаев коронавируса
24 марта 2020 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии 24 марта выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом.
Таким образом, общее число инфицированных в стране увеличилось до 66 человек, из которых 8 выздоровели.
Как сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, в режиме карантина находятся 3320 человек, под наблюдением - 235.
Власти Грузии 21 марта на месяц объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. ЧП подразумевает ряд ограничений на передвижение, скопление более 10 человек будет караться санкциями.
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