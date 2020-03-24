В Грузии выявлено 5 новых случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Грузии 24 марта выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, общее число инфицированных в стране увеличилось до 66 человек, из которых 8 выздоровели.

Как сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, в режиме карантина находятся 3320 человек, под наблюдением - 235.

Власти Грузии 21 марта на месяц объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. ЧП подразумевает ряд ограничений на передвижение, скопление более 10 человек будет караться санкциями.