PornHub сделал премиум-доступ бесплатным для всех

PanARMENIAN.Net - Крупнейший порносайт мира PornHub призвал всех оставаться дома и бесплатно предоставил жителям всех стран премиум-аккаунты. Как отмечается в сообщении компании, это сделано, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

«PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса за счет самоизоляции с бесплатным премиум-доступом», - говорится в сообщении компании.

Бесплатный доступ к премиум-аккаунту можно получить до 23 апреля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 381,000. Скончались более 16,500 человек, выздоровели - более 101,000.