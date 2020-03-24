PornHub сделал премиум-доступ бесплатным для всех
24 марта 2020 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Крупнейший порносайт мира PornHub призвал всех оставаться дома и бесплатно предоставил жителям всех стран премиум-аккаунты. Как отмечается в сообщении компании, это сделано, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
«PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса за счет самоизоляции с бесплатным премиум-доступом», - говорится в сообщении компании.
Бесплатный доступ к премиум-аккаунту можно получить до 23 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 381,000. Скончались более 16,500 человек, выздоровели - более 101,000.
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