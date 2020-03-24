В мире за сутки коронавирусом заразились более 40,000 человек: В Италии число смертей снижается

PanARMENIAN.Net - По данным международных исследовательских институтов, которые ведут подсчеты статистики, за сутки коронавирусом в мире заразились более 40,000 человек. Таким образом общее число зараженных утром 24 марта превысило 381,000. Скончались более 16,500 человек, выздоровели - более 101,000.

Лидером по числу жертв остается Италия. Однако число смертельных исходов за сутки в стране снижается второй день подряд: число жертв за 23 марта составило 602, также снижается число случаев заражения за сутки. Общее число летальных исходов составило здесь 6077. Всего заражены 63,927 человек.

По числу случаев заражения все еще лидирует Китай, откуда началось распространение вируса. Более 90% зараженных в стране выздоровели. Сейчас в больницах находятся всего 4735 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. К настоящему моменту всего на территории Китая зафиксирован 81,171 случай инфицирования (из них 73,159 человек выздоровели). Число жертв достигло отметки 3277.

США вышли на третье место в мире по числу зараженных COVID-19. Всего в стране 46,450 случаев заражения, число жертв достигло 593.

По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 24 марта зафиксировано 35,136 случаев заражения, из них умерли 2311 человек, выздоровели - 3355.

Число инфицированных коронавирусом в Германии за сутки возросло на 4764 человек, достигнув 29,056. Всего в стране от последствий коронавируса умерли 123 человека.

Во Франции от коронавируса скончались 860 человек. Общее число зараженных достигло 19,856 человек.

В Британии общее число заболевших превысило 6600 человек, 335 человек скончались.

Власти Кубы запрещают согражданам выезд за границу. Чтобы сдержать распространение коронавируса, власти страны распорядились закрыть школы на 1 месяц. Кроме того, иностранцам запрещено покидать отели в ожидании полетов домой. Всего в Кубе выявлено 40 случаев, из которых 1 - с летальным исходом.

В Бишкеке, Оше и некоторых областях Киргизии с 25 марта вводится режим чрезвычайного положения. Он будет действовать до 15 апреля. В республике всего коронавирусом заражены 42 человека.

По данным министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, в стране отмечено 511 случаев заболевания COVID-19, выздоровели и выписаны из больниц 37 человек, 10 - умерли.