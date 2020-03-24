Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня и общей борьбе с коронавирусом
24 марта 2020 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне распространения коронавируса.
«Наш мир стоит перед общим врагом - коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания. Он безжалостно бьет по всем. Тем временем по всему миру бушуют вооруженные конфликты. Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира», - отметил он, пишет РИА Новости.
Гутерриш добавил, что его спецпосланники будут работать со сторонами конфликтов, чтобы попытаться обеспечить конкретные шаги к приостановке боевых действий и созданию условий для более эффективной борьбы с COVID-19.
По словам генсека ООН, в сложившейся ситуации самую высокую цену платят наиболее уязвимые - женщины и дети, инвалиды, перемещенные лица, они же больше всего рискуют стать жертвами коронавируса. Он указал, что в странах, разоренных войнами, медобслуживание разрушено, а медработники часто подвергаются нападениям.
«Пришло время поставить заслон вооруженным конфликтам и сообща сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни. Я взываю к воюющим сторонам: остановите военные действия», - заявил генсек ООН.
Он сообщил, что ООН запросит у стран 2 млрд долларов на помощь регионам, пострадавшим от коронавируса.
«Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции занимаются разработкой плана в сотрудничестве с принимающими государствами для создания условий в лагерях беженцев и поселениях, где размещены беженцы и внутри перемещенные лица, с целью предотвращения проникновения вируса в эти места», - сказал генсек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 381,000. Скончались более 16,500 человек, выздоровели - более 101,000.
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