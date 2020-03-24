В Армении на 7 дней установлен более строгий режим, введут ограничения на передвижение граждан

PanARMENIAN.Net - В Армении в течение 7 дней должны работать только услуги и магазины первой необходимости, а также аптеки. Об этом заявил вице-премьер Армении, комендант Тигран Авинян на очередном заседании комендатуры.

«Хочу сообщить, что, в целом, применяемые нами до этого этапа меры были эффективными, и переход к более строгому режиму на 7 дней нацелен на продолжение контроля и развитие инструментария, который нам позволит обнаружить и предотвратить цепочки инфекции», - отметил Авинян.

Он добавил, что для граждан РА будут введены ограничения на передвижение, и нужно постараться максимально сохранять режим самоизоляции в течение 7 дней.

«Мы внедрим новые механизмы, которые позволят нам по возможности ограничить передвижения граждан Армении, и обратимся к нашим гражданам с призывом оставаться в самоизоляции, чтобы у нас было время для модернизации наших инструментов и продолжения эффективной борьбы с коронавирусом», - добавил комендант.

В Армении, по состоянию на 24 марта, выявлено 235 случаев коронавируса, из которых 2 пациента выздоровели, активных кейсов - 233. С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.