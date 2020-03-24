Армения поддерживает призыв к глобальному прекращению огня генсека ООН
24 марта 2020 - 16:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения выражает полную поддержку призыву генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к глобальному прекращению огня во всех уголках мира. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
«Армения выражает полную поддержку призыву генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша - в то время, как все человечество борется против общего врага - COVID-19, установить глобальное перемирие во всех уголках мира», - написал министр.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне распространения коронавируса: «Наш мир стоит перед общим врагом - коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания. Он безжалостно бьет по всем. Тем временем по всему миру бушуют вооруженные конфликты. Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира».
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Илон Маск подарил Калифорнии 1255 аппаратов ИВЛ Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что аппараты ИВЛ уже доставлены в Лос-Анджелес
Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня и общей борьбе с коронавирусом Гутерриш добавил, что его спецпосланники будут работать со сторонами конфликтов
В мире за сутки коронавирусом заразились более 40,000 человек: В Италии число смертей снижается Таким образом общее число зараженных в мире утром 24 марта превысило 381,000
Пекин ужесточает карантинные меры для приезжих из-за границы Их будут отправлять на карантин и брать у них тесты на наличие коронавируса SARS-CoV-2