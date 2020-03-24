Армения поддерживает призыв к глобальному прекращению огня генсека ООН

Армения поддерживает призыв к глобальному прекращению огня генсека ООН
24 марта 2020 - 16:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения выражает полную поддержку призыву генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к глобальному прекращению огня во всех уголках мира. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Армения выражает полную поддержку призыву генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша - в то время, как все человечество борется против общего врага - COVID-19, установить глобальное перемирие во всех уголках мира», - написал министр.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне распространения коронавируса: «Наш мир стоит перед общим врагом - коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания. Он безжалостно бьет по всем. Тем временем по всему миру бушуют вооруженные конфликты. Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира».

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