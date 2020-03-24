Илон Маск подарил Калифорнии 1255 аппаратов ИВЛ
24 марта 2020 - 16:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск купил в Китае 1255 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все они были подарены Калифорнии. Об этом предприниматель сообщил в Twitter.
По его словам, речь не идет об аппаратах ИВЛ, производимых одной из его компаний. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что аппараты ИВЛ уже доставлены в Лос-Анджелес. Поступок маска он назвал героическим, пишут «Ведомости».
Ранее Маск назвал панику из-за из-за коронавируса глупостью.
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