Илон Маск подарил Калифорнии 1255 аппаратов ИВЛ

PanARMENIAN.Net - Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск купил в Китае 1255 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все они были подарены Калифорнии. Об этом предприниматель сообщил в Twitter.

По его словам, речь не идет об аппаратах ИВЛ, производимых одной из его компаний. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что аппараты ИВЛ уже доставлены в Лос-Анджелес. Поступок маска он назвал героическим, пишут «Ведомости».

Ранее Маск назвал панику из-за из-за коронавируса глупостью.

США вышли на третье место в мире по числу зараженных COVID-19. Всего в стране 46,450 случаев заражения, число жертв достигло 593.