Капитализация Apple опустилась ниже $1 трлн: Стоимость Microsoft держится выше этой отметки
24 марта 2020 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Капитализация Apple Inc. 23 марта опустилась ниже $1 трлн, единственной американской компанией с рыночной стоимостью выше этой отметки остается Microsoft Corp.
Акции Apple Inc. подешевели по итогам торгов на 2.1% - до $224.37, пишет «Интерфакс».
Фондовый рынок США завершил снижением очередную сессию, не дождавшись принятия американскими законодателями пакета мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Капитализация Apple находилась выше $1 трлн с октября 2019 года. В феврале 2020 года она приближалась к отметке в $1.4 трлн и с этого момента упала уже на 31%.
Apple стала одной из первых компаний, заявивших о негативном влиянии коронавируса на ее отчетность. Еще 18 февраля компания предупредила, что ее выручка во втором финквартале (заканчивается 30 марта) не достигнет прогнозов из-за эпидемии в Китае.
Среди американских компаний, капитализация которых когда-либо поднималась выше $1 трлн, помимо Apple и Microsoft - Alphabet Inc. и Amazon.com. Рыночная стоимость Microsoft по итогам торгов 23 марта составила $1.03 трлн, Amazon - $947 млрд, Alphabet - $725 млрд.
Еще одна компания с капитализацией выше $1 трлн - Saudi Aramco. Рыночная стоимость саудовской государственной нефтекомпании, достигавшая ранее в 2020 году $2 трлн, в настоящее время составляет порядка $1.5 трлн.
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