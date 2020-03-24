В РФ резко увеличился объем продаж патронов и бейсбольных бит

В РФ резко увеличился объем продаж патронов и бейсбольных бит
24 марта 2020 - 18:20 AMT

PanARMENIAN.Net - В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, бейсбольных бит - на 29%. Это следует из данных «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных, по которым ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков более чем с 900 тыс онлайн-касс по всей стране), пишет РБК.

Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%), а на патроны тратят больше: текущий чек покупки комплекта на 53% выше, чем в 2019-м.

Повышенный спрос эксперты объясняют сезоном охоты, волатильностью валюты, а также опасениями «критической ситуации» из-за пандемии коронавируса.

О повышенном спросе на огнестрельное оружие, патроны и «наборы для выживания» в США ранее сообщил телеканал Fox News. Опрошенные телеканалом объяснили высокий спрос опасениями того, что из-за пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка: «Если наши полицейские заразятся, кто будет патрулировать улицы? Кто будет нас охранять? Не хочется, чтобы тебя ограбили. Нужно самому защищать себя и свою семьи».

Photo. TASS
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