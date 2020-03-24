Олимпиаду в Токио перенесли на год из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет (МОК) из-за пандемии коронавируса решил перенести Олимпиаду, которая должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, примерно на один год. Решение было принято после телефонного разговора премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой МОК Томасом Бахом 24 марта.

По словам Абэ, он выступил с этим предложением, которое на 100% поддержал глава МОК. В свою очередь МОК сообщил, что игры должны состояться не позднее лета 2021 года, а называться они будут по-прежнему «Олимпийские игры-2020 в Токио», пишет Deutsche Welle.

Ранее с призывом отложить дату Игр выступили Национальные олимпийские комитеты Германии, Норвегии, Испании, Новой Зеландии, США, Франции и других стран.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 381,000. Скончались более 16,500 человек, выздоровели - более 101,000.