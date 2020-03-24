В Армении выявлено 14 новых случаев коронавируса: Один - в крайне тяжелом состоянии
24 марта 2020 - 19:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 24 марта выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 249. Премьер сообщил, что 4 пациента выздоровели. Активных кейсов в стране осталось 245.
В карантине находятся 868 пациентов, из которых, по словам премьера, 37 отправятся домой. Еще 2419 гражданам предписано самоизолироваться в своих домах.
По словам премьера, один из пациентов - в возрасте 77 лет - находится в крайне тяжелом состоянии, еще 4 пациента - в тяжелом. У 35 больных - воспаление легких, 5 из них находятся в реанимации.
Среди пациентов старше 65 лет - 11 человек, старше 70 лет - 5, пациентов старше 80 лет нет.
«Что касается географии коронавируса, то у нас есть зараженные в Ереване, Армавирской, Араратской, Арагацотнской, Котайкской, Сюникской, Ширакской и Лорийской областях. Происхождение большинства случаев известно», - сказал Пашинян.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
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По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
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На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
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