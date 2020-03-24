В Греции зараженная коронавирусом женщина родила здорового ребенка
24 марта 2020 - 21:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Заразившаяся коронавирусом женщина родила в Греции здорового ребенка. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу, профессор Сотирис Циодрас на брифинге.
«Борьба с вирусом – наша общая борьба. Сегодня в такой борьбе победила молодая мама, которая родила сегодня здорового мальчика в нашей больнице», - сказал Циодрас, пишет РИА Новости.
Это уже второй случай – ранее 24-летняя женщина родила мальчика, вирус не передался ему от матери.
На данный момент в стране подтверждены 695 случаев инфицирования. Умерли 19 человек.
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