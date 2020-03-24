Тяжелобольных пациентов с коронавирусом из Италии привезли в Германию
24 марта 2020 - 21:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В Германию доставлена из Италии группа тяжелобольных пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. В ночь на 24 марта в аэропорту Лейпцига приземлился самолет вооруженных сил Италии, на борту которого находились больные пневмонией COVID-19. По данным газеты Bild, речь идет пока о двух пациентах, их доставили в университетскую клинику Лейпцига. Оба пациента находятся в критическом состоянии и помещены в реанимационное отделение, сообщил представитель клиники Маркус Бин.
По его словам, на данный момент они – единственные в клинике пациенты с коронавирусом, которым делают искусственную вентиляцию легких, пишет Deutsche Welle. Сопровождавший больных глава итальянского ведомства гражданской обороны указал, что теперь властям придется принять еще одно трудное решение - выбрать пациентов, которые также будут перевезены для лечения в Германию. Новых пациентов распределят в кардиологический центр Лейпцига, университетскую клинику Дрездена и специализирующуюся на легочных заболеваниях клинику в Косвиге.
Ранее немецкие клиники приняли тяжелобольных также из Франции. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 384,000. Скончались более 17,000 человек, выздоровели - более 103,000.
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