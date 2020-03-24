В Армении еще 14 зараженных коронавирусом выздоровели
24 марта 2020 - 22:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 24 марта выздоровели 14 инфицированных коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
Таким образом, общее число выздоровевших в стране достигло 16 человек, активных кейсов - 233.
По словам министра, 12 из 14 выздоровевших - из числа находившихся в изоляции граждан, у которых вирус подтвердился, несмотря на отсутствие симптомов и жалоб, они даже не были госпитализированы. Двое других граждан находились на лечении в инфекционной больнице.
Торосян добавил, что у еще двух граждан в инфекционной больнице, тест на коронавирус показал отрицательный результат, они будут выписаны после повторного тестирования с таким же результатом.
Еще 88 граждан вышли из карантина, 37 из них были на самоизоляции, 51 - был изолирован в специальном месте.
В Армении, по состоянию на 24 марта, выявлено 249 случаев коронавируса. С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
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