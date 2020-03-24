В Индии вводят общенациональный строгий карантин на 21 день

В Индии вводят общенациональный строгий карантин на 21 день
24 марта 2020 - 22:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о введении в стране режима строгой изоляции из-за COVID-19. Режим вводится с 25 марта и будет действовать 21 день.

«Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи, полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой»,- обратился к населению страны премьер-министр, пишет «Коммерсантъ».

Он отметил, что социальное дистанцирование - единственный способ остановить распространение вируса, но многие жители Индии неправильно поняли рекомендации властей и продолжают вести себя безответственно.

Вводимый режим предусматривает закрытие границ между регионами страны. Также власти Индии призвали граждан не покидать без необходимости свои дома в течение дня.

Моди также объявил, что власти страны намерены выделить около $2 млрд на борьбу с коронавирусом и намерены улучшить медицинскую инфраструктуру в Индии.

По последним данным, в Индии, где проживают 1.3 млрд человек, подтверждены 476 случаев заражения. 10 заразившихся умерли, выздоровели 40 человек. Ранее в стране было отменено международное сообщение и приостановлено движение поездов.

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