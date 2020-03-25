Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 265
25 марта 2020 - 10:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 24 марта выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом.
Общее число заболевших достигло 265. 16 человек выздоровело, активных кейсов - 249. Результаты 1315 тестов были отрицательными.
Еще 88 граждан вышли из карантина, 37 из них были на самоизоляции, 51 - был изолирован в специальном месте.
С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.
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По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
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На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
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