Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 265

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 265
25 марта 2020 - 10:41 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 24 марта выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число заболевших достигло 265. 16 человек выздоровело, активных кейсов - 249. Результаты 1315 тестов были отрицательными.

Еще 88 граждан вышли из карантина, 37 из них были на самоизоляции, 51 - был изолирован в специальном месте.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.

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