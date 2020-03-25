В Италии смертность от коронавируса за сутки вновь выросла
25 марта 2020 - 11:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Таким образом, число жертв составило 6820.
«Число выздоровевших возросло на 894 человек, их стало 8326» , - сказал Боррелли 24 марта на вечернем брифинге, пишет РИА Новости.
По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 69 тысяч.
23 марта было зарегистрировано 602 летальных исхода. Днем ранее число скончавшихся составило 651. Отрицательный рекорд был отмечен 21 марта вечером, когда власти сообщили о 793 смертях.
Photo. Reuters
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