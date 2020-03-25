Премьера продолжения «Ходячих мертвецов» отложена из-за коронавируса

Премьера продолжения «Ходячих мертвецов» отложена из-за коронавируса
25 марта 2020 - 15:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Телеканал AMC отложил запуск дополнительного сезона популярного сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» из-за вспышки коронавируса.

«Первоначально дебют был запланирован на 12 апреля. Но теперь шоу выйдет позднее в этом году»,- заявили представители AMC, пишет Deadline.

Съемки сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» были завершены, но несколько финальных сцен находились на стадии постпроизводства. Но на фоне пандемии студии начали закрываться, поэтому создатели проекта не успели завершить всю работу.

«Ходячие мертвецы: Мир за пределами» - расширенная версия сериала «Ходячие мертвецы». В нем углубленно представлена новая сюжетная линия, посвященная первому поколению людей, которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире.

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