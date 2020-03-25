Лари падает: Подорожание нескольких видов продуктов профинансирует правительство
25 марта 2020 - 12:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 марта в размере 3.4494 GEL/$1, что является новым историческим минимумом для грузинской валюты.
Курс лари по отношению к доллару начал падать с 9 марта, когда на неопределенность с пандемией коронавируса наложилось резкое падение цен на нефть на мировых рынках. К 25 марта лари подешевел на 24%, пишет Sputnik-Грузия.
Несмотря на усилия Нацбанка, импортеры уже заявили, что не в силах сдерживать существующие цены и товары ждет подорожание. «В ближайшие дни все цены будут пересмотрены и повысятся, так как мы и компании импортеры не сможем оперировать теми же ценами в условиях сегодняшнего курса», - сказал глава Бизнес-ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония.
Правительство Грузии в свою очередь утвердило программу по сохранению цен на продовольственные продукты первой необходимости, для которой из государственного бюджета выделяется 10 миллионов лари на страхование цен отдельных видов продовольствия. Программа подразумевает страхование разницы цен по обменному курсу на следующие товары: рис, макаронные изделия, гречневая крупа, подсолнечное масло, сахар, пшеница, пшеничная мука, сухое молоко и фасоль. Субсидия коснется расходов на импорт указанных продуктов в период с 15 марта по 15 мая. При этом цены на указанные выше продукты должны соответствовать минимальным ценам зафиксированным в период с 1 января по 10 марта 2020 года.
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