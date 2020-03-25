ОБСЕ обеспокоена мерами в отношении СМИ в рамках режима ЧП в Армении

PanARMENIAN.Net - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир 24 марта выразил обеспокоенность по поводу ограничений для СМИ в Армении, введенных на время чрезвычайного положения в стране для борьбы с дезинформацией, связанной с COVID-19.

«Я полностью понимаю цель нового закона – избежать паники, агрессии и бороться с дезинформацией во время пандемии COVID-19. В то же время СМИ должны сыграть решающую роль в предоставлении важной информации населению и противодействовать фейковым новостям в связи с пандемией», – отметил Дезир.

По его словам, закон не должен препятствовать работе журналистов и их возможности сообщать о пандемии.

«Публикация только информации, предоставленной властями, является довольно жесткой мерой, которая ограничит свободу СМИ и доступ к информации», – заявил он.

В Армении в условиях режима ЧП СМИ разрешено публиковать лишь информацию о распространении коронавируса из официальных источников. В противном случае СМИ могут привлечь к административной ответственности. Максимальный штраф за публикации, которые нарушают действующие во время чрезвычайного положения ограничения, был установлен в размере 300,000 драмов (около 600 долларов). Отказ от удаления запрещенной информации в течение 24 часов приведет к штрафу от 500,000 до 1 млн драмов (1000-2000 долларов).

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. В Армении общее число случаев коронавируса достигло 265, 16 из которых выздоровели.