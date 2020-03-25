В мире более 435,000 человек заразились коронавирусом, около 112,000 - выздоровели
25 марта 2020 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным международных исследовательских институтов, ведущих подсчеты заражений коронавирусом, общее число зараженных во всем мире 25 марта превысило 435,000 человек. Скончались более 19,000 человек, выздоровели - около 112,000.
Лидером по числу жертв остается Италия. Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло после двух дней спада, жертвы выросли на 743. Таким образом, число жертв составило 6820. 8326 выздоровело. Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 69 тысяч.
По числу случаев заражения все еще лидирует Китай, откуда началось распространение вируса. Более 90% зараженных в стране выздоровели, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. К настоящему моменту всего на территории Китая зафиксирован 81,661 случай инфицирования (из них 73,770 человек выздоровели). Число жертв достигло отметки 3285.
США по числу зараженных COVID-19 находятся на третьем месте в мире. Всего в стране 55,225 случаев заражения, число жертв достигло 802.
По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. Число жертв коронавируса в Испании превысило количество жертв в Китае, с начала эпидемии умерли 3434 человека. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Испании за сутки увеличилось почти на 8000 человек, 738 заболевших умерли только за один день. Общее число зараженных превысило 42,000.
В Германии заражены более 34,000 человек. 172 человека умерли.
Во Франции от коронавируса скончались более 1100 человек. Общее число зараженных достигло 22,637 человек.
В Швейцарии общее число зараженных превысило 10,000, 135 человек скончались.
В Британии заражены более 8000 человек, число летальных исходов достигло 423.
В Индии 25 марта ввели общенациональный строгий карантин на 21 день. Каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой. Вводимый режим предусматривает закрытие границ между регионами страны. Также власти Индии призвали граждан не покидать без необходимости свои дома в течение дня. Всего в стране 562 случая заражения, 10 заразившихся умерли, выздоровели 40 человек.
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