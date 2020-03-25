Армянские специалисты проводят дезинфекцию в Алеппо
25 марта 2020 - 16:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа армянских специалистов, выполняющих гуманитарную миссию в Алеппо, провела дезинфекцию. Об этом сообщил ГНКО «Центр гуманитарного разминирования и экспертизы».
Отмечается, что во избежание распространения эпидемии, производятся дезинфекционные действия в окружающей среде, в технике. Группа из опытных врачей соблюдает все правила безопасности, применяет все защитные меры.
Армянские специалисты продолжают работать в обычном режиме.
Группа армянских специалистов прибыла отправилась в сирийский город Алеппо в феврале 2019 года. Они оказывают гуманитарную и медицинскую помощь населению Сирии вне зоны боевых действий, а также проводят работы по разминированию территории.
Самое значимое
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
Алиев отметил, что руководство Армении выступает «с противоречивыми и безответственными заявлениями»,
Остальные граждане Армении, находящиеся в зоне карантина, отказались от возможности эвакуироваться
Partner news
Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
Последние новости
В Армении выздоровели еще 2 зараженных коронавирусом Таким образом, общее число выздоровевших в стране достигло 18 человек
Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram Принятое решение не окончательное, судебный процесс будет продолжен
Путин перенес голосование по поправке к Конституции и отменил рабочую неделю Изначально планировалось провести его 22 апреля
Украина ввела режим ЧС: ТАСС Карантин продлен до 24 апреля