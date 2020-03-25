Армянские специалисты проводят дезинфекцию в Алеппо

PanARMENIAN.Net - Группа армянских специалистов, выполняющих гуманитарную миссию в Алеппо, провела дезинфекцию. Об этом сообщил ГНКО «Центр гуманитарного разминирования и экспертизы».

Отмечается, что во избежание распространения эпидемии, производятся дезинфекционные действия в окружающей среде, в технике. Группа из опытных врачей соблюдает все правила безопасности, применяет все защитные меры.

Армянские специалисты продолжают работать в обычном режиме.

Группа армянских специалистов прибыла отправилась в сирийский город Алеппо в феврале 2019 года. Они оказывают гуманитарную и медицинскую помощь населению Сирии вне зоны боевых действий, а также проводят работы по разминированию территории.