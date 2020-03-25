У принца Чарльза выявили коронавирус

PanARMENIAN.Net - У наследника британского престола принца Уэльского Чарльза подтверждено инфицирование коронавирусом.Об этом говорится в заявлении канцелярии наследного принца.

Отмечается, что у сына королевы Елизаветы II взяли анализ на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным.

«У него наблюдались легкие симптомы, однако в остальном он хорошо себя чувствует и в последние несколько дней работал из дома, как обычно», - говорится в сообщении.

У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.

Принцу Чарльзу 71 год.