У принца Чарльза выявили коронавирус

У принца Чарльза выявили коронавирус
25 марта 2020 - 14:52 AMT

PanARMENIAN.Net - У наследника британского престола принца Уэльского Чарльза подтверждено инфицирование коронавирусом.Об этом говорится в заявлении канцелярии наследного принца.

Отмечается, что у сына королевы Елизаветы II взяли анализ на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным.

«У него наблюдались легкие симптомы, однако в остальном он хорошо себя чувствует и в последние несколько дней работал из дома, как обычно», - говорится в сообщении.

У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.

Принцу Чарльзу 71 год.

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