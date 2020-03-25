У принца Чарльза выявили коронавирус
25 марта 2020 - 14:52 AMT
PanARMENIAN.Net - У наследника британского престола принца Уэльского Чарльза подтверждено инфицирование коронавирусом.Об этом говорится в заявлении канцелярии наследного принца.
Отмечается, что у сына королевы Елизаветы II взяли анализ на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным.
«У него наблюдались легкие симптомы, однако в остальном он хорошо себя чувствует и в последние несколько дней работал из дома, как обычно», - говорится в сообщении.
У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.
Принцу Чарльзу 71 год.
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