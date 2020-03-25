В России зафиксировали рекордное число случаев заражения коронавирусом
25 марта 2020 - 16:08 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 163 человек, общее число заболевших в России коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 658 человек в 55 регионах страны. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Режим самоизоляции соблюдают около 112,000 человек, отметила она. После выздоровления домой были выписаны 29 человек, пишут «Ведомости».
163 новых случая – это рекордный для России суточный прирост инфицированных. Согласно данным оперативного штаба, суточный прирост в среднем увеличился почти втрое. Число заболевших коронавирусом в Москве выросло с 290 до 410 случаев. Большинство новых случаев по-прежнему являются завозными, уточнили в штабе. Помимо Москвы среди российских регионов лидерами по заболеваемости также являются Подмосковье (41 случай) и Санкт-Петербург (21 случай).
По словам Голиковой, к тестированию на коронавирус будут привлечены крупные частные лаборатории. Уже 25 марта две такие лаборатории, расположенные на территории Москвы и Петербурга, начнут проводить исследования. Какие именно лаборатории, она не назвала. По словам вице-премьера, с конца января и по сегодня всего в России было проведено 193,000 исследований на базе региональных гослабораторий.
«Уже сейчас предоставлены тесты 70 лабораториям из 36 регионов страны, они к этой работе приступили», – добавил Голикова.
Всего в мире выявлено более 435,000 случаев заболевания коронавирусом, из них более 19,500 случаев закончились летальным исходом.
Photo. TASS
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