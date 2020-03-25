Арцах присоединился к призыву ООН о прекращении огня

PanARMENIAN.Net - Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) поддерживает призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, направленный на глобальное прекращение огня во всех уголках мира. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

«Арцах подтверждает свою полную приверженность соблюдению режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта. В это критическое время усилия всего человечества должны быть направлены на борьбу с COVID-19», - говорится в сообщении.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне распространения коронавируса: «Наш мир стоит перед общим врагом - коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания. Он безжалостно бьет по всем. Тем временем по всему миру бушуют вооруженные конфликты. Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира».