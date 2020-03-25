Арцах присоединился к призыву ООН о прекращении огня
25 марта 2020 - 19:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) поддерживает призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, направленный на глобальное прекращение огня во всех уголках мира. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
«Арцах подтверждает свою полную приверженность соблюдению режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта. В это критическое время усилия всего человечества должны быть направлены на борьбу с COVID-19», - говорится в сообщении.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне распространения коронавируса: «Наш мир стоит перед общим врагом - коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания. Он безжалостно бьет по всем. Тем временем по всему миру бушуют вооруженные конфликты. Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира».
Самое значимое
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
Алиев отметил, что руководство Армении выступает «с противоречивыми и безответственными заявлениями»,
Остальные граждане Армении, находящиеся в зоне карантина, отказались от возможности эвакуироваться
Partner news
Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
Последние новости
В Армении 3 контрактных военнослужащих сдали тест на коронавирус У члена семьи одного из них подтверждено наличие коронавируса
В Армении выздоровели еще 2 зараженных коронавирусом Таким образом, общее число выздоровевших в стране достигло 18 человек
Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram Принятое решение не окончательное, судебный процесс будет продолжен
В Армении не будут отключать электричество, газ и воду: Коронавирус - форс-мажор Пашинян отметил, что экономическая и социальная поддержка в эти дни является одной из самых важных тем