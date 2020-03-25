Путин перенес голосование по поправке к Конституции и отменил рабочую неделю
25 марта 2020 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин призвал перенести голосование по поправкам в Конституцию РФ из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил в своем телеобращении к народу.
Изначально планировалось провести голосование 22 апреля.
Из-за ситуации с коронавирусом принято решение перенести дату голосования на более поздний срок, который будет определен позже, рассказал он.
Кроме того, Путин объявил об отмене рабочей недели из-за рисков распространения коронавируса нового типа COVID-19. Выходные, по словам президента, будут с 28 марта по 5 апреля.
В России выявлено 658 случаев заболевания, 29 человек выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением.
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