Путин перенес голосование по поправке к Конституции и отменил рабочую неделю

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин призвал перенести голосование по поправкам в Конституцию РФ из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил в своем телеобращении к народу.

Изначально планировалось провести голосование 22 апреля.

Из-за ситуации с коронавирусом принято решение перенести дату голосования на более поздний срок, который будет определен позже, рассказал он.

Кроме того, Путин объявил об отмене рабочей недели из-за рисков распространения коронавируса нового типа COVID-19. Выходные, по словам президента, будут с 28 марта по 5 апреля.

В России выявлено 658 случаев заболевания, 29 человек выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением.