В Армении не будут отключать электричество, газ и воду: Коронавирус - форс-мажор

PanARMENIAN.Net - Комиссия по регулированию общественных услуг Армении признала ситуацию с коронавирусом форс-мажорными обстоятельствами, которые могут помешать населению произвести оплату электроэнергии, природного газа, питьевой воды и коммунальных услуг.

Это означает, что компании-поставщики в соответствии с договорами, заключенными с потребителями, не имеют права приостанавливать подачу электроэнергии, газа и питьевой воды в случае неуплаты потребителями.

Между тем, премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что экономическая и социальная поддержка в эти дни является одной из самых важных тем.

«Все наши действия, как экономической, так и социальной направленности, будут адресными», – сказал премьер.

По его словам, госслужащие, которые продолжат получать зарплату, могут платить за коммунальные услуги. В жизни необеспеченных граждан также ничего не изменилось, по сути, они получают пособие и продолжают это делать точно так же, как и раньше.

«В ценах также не наблюдается изменений. В этот период комендант постоянно находился на связи и достиг договоренности, что отключений от коммунальных услуг не будет. Достигнута договоренность также с «Газпром-Армения». Почему мы не сделали этого раньше? Поскольку имелись опасения, что это станет призывом не платить за коммунальные услуги. С первого дня комендант занимался данным вопросом», – отметил Пашинян.

В Армении, по состоянию на 25 марта, выявлено 265 случаев коронавируса, 18 человек выздоровели, активных кейсов - 247.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.