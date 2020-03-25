В Армении не будут отключать электричество, газ и воду: Коронавирус - форс-мажор
25 марта 2020 - 19:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Комиссия по регулированию общественных услуг Армении признала ситуацию с коронавирусом форс-мажорными обстоятельствами, которые могут помешать населению произвести оплату электроэнергии, природного газа, питьевой воды и коммунальных услуг.
Это означает, что компании-поставщики в соответствии с договорами, заключенными с потребителями, не имеют права приостанавливать подачу электроэнергии, газа и питьевой воды в случае неуплаты потребителями.
Между тем, премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что экономическая и социальная поддержка в эти дни является одной из самых важных тем.
«Все наши действия, как экономической, так и социальной направленности, будут адресными», – сказал премьер.
По его словам, госслужащие, которые продолжат получать зарплату, могут платить за коммунальные услуги. В жизни необеспеченных граждан также ничего не изменилось, по сути, они получают пособие и продолжают это делать точно так же, как и раньше.
«В ценах также не наблюдается изменений. В этот период комендант постоянно находился на связи и достиг договоренности, что отключений от коммунальных услуг не будет. Достигнута договоренность также с «Газпром-Армения». Почему мы не сделали этого раньше? Поскольку имелись опасения, что это станет призывом не платить за коммунальные услуги. С первого дня комендант занимался данным вопросом», – отметил Пашинян.
В Армении, по состоянию на 25 марта, выявлено 265 случаев коронавируса, 18 человек выздоровели, активных кейсов - 247.
С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.
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