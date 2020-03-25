Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram

Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram
25 марта 2020 - 19:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд Южного округа Нью-Йорка признал цифровые токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их инвесторам. Об этом говорится в предварительном решении суда.

Суд удовлетворил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о предварительном запрете выпуска криптовалюты Telegram. Решение может быть обжаловано, пишет Meduza.

Судья Кевин Кастел посчитал, что существующий план Telegram по распространению Gram - это предложение ценных бумаг, поэтому создатели проекта должны были зарегистрироваться в SEC, как того требует закон. По мнению судьи, Telegram не смог доказать, что должен быть освобожден от регистрации.

Принятое решение не окончательное, судебный процесс будет продолжен.

Блокчейн-платформа Telegram Павла и Николая Дуровых в ходе двух раундов ICO привлекла $1.7 млрд у 175 инвесторов. Из-за разбирательства с SEC Telegram предложил инвесторам перенести запуск криптовалюты до 30 апреля или получить обратно 77% вложенных денег, то есть в целом $1.3 млрд. Большинство согласились перенести запуск.

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