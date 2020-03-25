В Армении выздоровели еще 2 зараженных коронавирусом
25 марта 2020 - 19:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 25 марта выздоровели еще два пациента, инфицированных коронавирусом. Об этом заявила пресс-секретарь Минздрава республики Алина Никогосян.
По ее словам, повторные тесты пациентов на коронавирус показали отрицательный результат.
Таким образом, общее число выздоровевших в стране достигло 18 человек, активных больных - 247.
14 человек выздоровели 24 марта. Еще 88 граждан вышли из карантина, 37 из них были на самоизоляции, 51 - был изолирован в специальном месте.
В Армении, по состоянию на 25 марта, выявлено 265 случаев коронавируса. С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
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По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
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