В Армении выздоровели еще 2 зараженных коронавирусом

PanARMENIAN.Net - В Армении 25 марта выздоровели еще два пациента, инфицированных коронавирусом. Об этом заявила пресс-секретарь Минздрава республики Алина Никогосян.

По ее словам, повторные тесты пациентов на коронавирус показали отрицательный результат.

Таким образом, общее число выздоровевших в стране достигло 18 человек, активных больных - 247.

14 человек выздоровели 24 марта. Еще 88 граждан вышли из карантина, 37 из них были на самоизоляции, 51 - был изолирован в специальном месте.

В Армении, по состоянию на 25 марта, выявлено 265 случаев коронавируса. С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.