В Армении 3 контрактных военнослужащих сдали тест на коронавирус
25 марта 2020 - 22:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Трое контрактных военнослужащих ВС Армении прошли тестирование на наличие коронавируса, так как у члена семьи одного из военнослужащих подтверждено заражение. Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
«Военнослужащие из одной и той же воинской части, не участвующей в боевых действиях. Согласно ранее разработанному плану, тесные контакты были изолированы в необходимых условиях, а остальные контакты - самоизолированы», - написала Степанян.
Она добавила, что военно-медицинские учреждения ВС РА оснащены необходимыми средствами, и медицинский персонал готов провести соответствующее лечение потенциальных пациентов, поступивших с новой коронавирусной инфекцией.
В Армении, по состоянию на 25 марта, выявлено 265 случаев коронавируса, 18 человек выздоровели, активных кейсов - 247.
С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.
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